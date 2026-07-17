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Дмитрий Черышев: «Зенит» не фаворит матча со «Спартаком, зажигательной игры не будет

Дмитрий Черышев: «Зенит» не фаворит матча со «Спартаком, зажигательной игры не будет
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 18 июля. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» не фаворит матча со «Спартаком». Про такие встречи говорят, что в них нет чемпиона. Будет интересный матч с хорошей интригой. Обе команды покажут хорошую и интересную игру, но не на 100%. Это первая встреча сезона, команды только начинают вливаться в чемпионат. Физически ребята всё ещё находятся под небольшими нагрузками. Матч будет интригующим, но не будет зажигательной игры», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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