Аргентинский форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией.

«Подождём воскресенья. Я уже буду смотреть матч дома, надеюсь, отпраздную с семьёй. Мы созвонимся по видеосвязи со всеми в Аргентине и будем ждать победы над Испанией.

Не могу праздновать слишком громко голы, потому что у меня маленький сын, но если будет победа, придётся кричать», — сказал Лусиано Гонду в интервью пресс-службе на YouTube-канале ЦСКА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).