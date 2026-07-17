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Форвард ЦСКА Лусиано Гонду поделился ожиданиями от матча Испания — Аргентина на ЧМ

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду поделился ожиданиями от матча Испания — Аргентина на ЧМ
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Аргентинский форвард ЦСКА Лусиано Гонду высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подождём воскресенья. Я уже буду смотреть матч дома, надеюсь, отпраздную с семьёй. Мы созвонимся по видеосвязи со всеми в Аргентине и будем ждать победы над Испанией.

Не могу праздновать слишком громко голы, потому что у меня маленький сын, но если будет победа, придётся кричать», — сказал Лусиано Гонду в интервью пресс-службе на YouTube-канале ЦСКА.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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