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«РБ Лейпциг» объявил о переходе в клуб защитника Максима Эстеве

«РБ Лейпциг» объявил о переходе в клуб защитника Максима Эстеве
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Французский защитник Максим Эстеве перешёл из «Бёрнли» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футболист подписал с «быками» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Игрок будет выступать за «РБ Лейпциг» под третьим номером.

В минувшем сезоне Максим Эстеве принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

По итогам прошлого сезона «РБ Лейпциг» занял третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

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