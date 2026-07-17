Джон Терри назвал фаворита финального матча ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри назвал Испанию фаворитом предстоящего финального матча ЧМ-2026, в котором европейская команда встретится с Аргентиной.

«Испания — фаворит для меня. Обе команды очень комфортно чувствуют себя с мячом, владеют им. Но у аргентинцев против англичан всё шло через правый фланг Лионеля Месси.

Каждый раз, когда они переключались на левый фланг, мяч очень быстро возвращался на правый.

Марк Кукурелья был признан лучшим игроком матча в полуфинале с Францией. Сборная Испании выглядит очень сильно на левом фланге.

Кроме того, испанцы не пропустили ни одного гола от Франции и почти не пропускают на чемпионате мира — это невероятно.

Аргентинцы представляют собой огромную угрозу. Как мы видели на протяжении чемпионата мира, они всегда находят выход из ситуации. Когда у вас есть такой волшебник, как Месси, у вас всегда будет шанс.

Но думаю, Испания слишком хороша для этой Аргентины. При этом аргентинцы с англичанами показали то, чем могут похвастаться немногие команды — стойкость и упорство.

Что мне особенно понравилось в их игре с Англией, это то, что после каждого подката все игроки тут же подбегали и устраивали небольшую потасовку.

Они очень сплочены, в них чувствовалась стойкость, но всё же полагаю, Испания одержит победу», — приводит слова Терри Metro.