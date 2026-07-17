В РФС пошутили про Соболева в ролике перед матчем Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Пресс-служба Российского футбольного союза выпустила ролик в преддверии матча Olimpbet Суперкубка России — 2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В нём приняли участие журналист и болельщик сине-бело-голубых Геннадий Орлов и экс-футболист красно-белых Александр Мостовой. Помимо этого, в видео пошутили про нападающего санкт-петербургской команды Александра Соболева. Ранее он выступал за столичный клуб.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Видео доступно на странице РФС во «ВКонтакте».

В ролике Орлов в качестве фактора в пользу победы «Зенита» называет нападающего команды: «У нас есть Александр Соболев». После этого Александр Мостовой парирует, называя плюсом отсутствие форварда: «А у нас зато нет Александра Соболева».

Встреча за Суперкубок состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.