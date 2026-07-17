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Стал известен топ-3 полузащитников по успешно выигранным единоборствам на ЧМ-2026

Стал известен топ-3 полузащитников по успешно выигранным единоборствам на ЧМ-2026
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Сервис WhoScored опубликовал рейтинг футболистов, которые продемонстрировали лучшие результаты по выигранным единоборствам (минимум 50) среди полузащитников на чемпионате мира — 2026.

Так, первое место занимает игрок сборной Испании Родри с показателем 64,1%. На второй строчке расположился Эллиот Андерсон из национальной команды Англии с 63,9%. Замыкает тройку лидеров полузащитник «трёх львов» Джуд Беллингем, доля выигранных единоборств у него составила 51,8%.

Сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля, начало — в 00:00 мск. В финале турнира, который также состоится 19 июля, встретятся национальные команды Испании и Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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