Сёмин ответил, есть ли фаворит матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

Российский тренер Юрий Сёмин полагает, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», нет явного фаворита. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ожидаю увидеть полный стадион на Суперкубке России, чтобы это зрелище было более интересным. Надеюсь увидеть хорошие кондиции и качественную подготовку к старту чемпионата, а также новые тактические идеи, ещё интересно, как проявят себя игроки.

Сложно выделить фаворита. Его просто нет. Потому что это старт сезона. Ряд игроков «Зенита» ещё не доехали до Семака, а в «Спартаке» тоже ещё ждут каких-то изменений. Нельзя выделить 100-процентного фаворита, но так как это «Спартак» — «Зенит», мотивация и самоотдача будут на самом высоком уровне», — приводит слова Сёмина TIU.ru.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.).