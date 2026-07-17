15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин ответил, есть ли фаворит матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

Сёмин ответил, есть ли фаворит матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин полагает, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», нет явного фаворита. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаю увидеть полный стадион на Суперкубке России, чтобы это зрелище было более интересным. Надеюсь увидеть хорошие кондиции и качественную подготовку к старту чемпионата, а также новые тактические идеи, ещё интересно, как проявят себя игроки.

Сложно выделить фаворита. Его просто нет. Потому что это старт сезона. Ряд игроков «Зенита» ещё не доехали до Семака, а в «Спартаке» тоже ещё ждут каких-то изменений. Нельзя выделить 100-процентного фаворита, но так как это «Спартак» — «Зенит», мотивация и самоотдача будут на самом высоком уровне», — приводит слова Сёмина TIU.ru.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.).

Материалы по теме
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android