Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с «Ливерпулем». Официально срок нового соглашения не разглашается, но ранее инсайдер Бен Джейкобс сообщал, что договор рассчитан до 2031 года.

«Возможно, это мой самый важный день. Есть ещё несколько дней, которые были важнее — наверное, первый, когда я подписал контракт с «Ливерпулем», и тот, когда у меня родился ребёнок, конечно. Но в моей футбольной карьере могу сказать, что это один из трёх самых важных дней. Очень счастлив. Не могу дождаться, когда смогу снова, и снова, и снова выходить на поле. Просто счастлив быть здесь, как уже много раз говорил.

Всегда есть куда стремиться. Я никогда не бываю доволен. Нет, доволен собой, но думаю, могу добиться ещё большего. Считаю, именно поэтому я здесь, потому что это подталкивало меня с детства: мне всегда мало. И полагаю так же и сейчас.

Хочу подавать пример. Хочу быть примером для всех, насколько это возможно. Когда я подписал контракт, сказал, что хочу выиграть всё. Это ни на секунду не изменилось. Всё осталось по-прежнему: я хочу выиграть всё, что возможно в этой стране, включая, скажем, Лигу чемпионов. Готов к этому», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Собослаи провёл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2025/2026.