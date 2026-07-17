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ФИФА впервые в истории продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ — ESPN

ФИФА впервые в истории продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ — ESPN
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Международная федерация футбола (ФИФА) впервые в истории организует предматчевую пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира — 2026 Испания — Аргентина для болельщиков, купивших билеты. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, ФИФА отказалась от традиционной пресс-конференции, проводящейся за сутки до матча, и совместно с коммерческим партнёром Fanatics организует платное четырёхдневное мероприятие, в рамках которого болельщики смогут встретиться со звёздами мирового спорта. Полный семейный абонемент продаётся за $ 857,04, тогда как взрослый билет, действующий только на пресс-конференцию, стоит $ 81,54. Отмечается, что тренеры и игроки сборных примут участие в мероприятии, однако болельщики не смогут задать им вопросы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает источник, мероприятие запланировано на 17 июля и пройдёт в выставочном центре Javits Center (Нью-Йорк).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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