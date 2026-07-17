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Игрок «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом»

Игрок «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом»
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Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятно, что завтра матч за титул. Готовились к нему три недели. Надеюсь, что с полной готовностью подойдём к игре. Что касается принципиальности, то ЦСКА и «Зенит» — одинаково. Ребята, которые давно в команде, понимают важность матча и соперника. У нас один новичок. Ему нужно время для адаптации. Наверняка он в курсе. Помогаем в адаптации и объяснении важности матча. Завтра игра за титул — вопросов в плане мотивации не будет», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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