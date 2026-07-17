Роман Зобнин ответил, когда воспитанники его академии будут играть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не стал называть дату возможного дебюта воспитанников его академии Zobnin Team в составе красно-белых.
«Хороший вопрос. Работаем. Год назад было обновление академии. Надеюсь, чем раньше, тем лучше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее Зобнин рассказывал, что на строительство манежа потратит не менее 320 млн рублей. У академии пять филиалов, в общей сложности в ней занимается около 500 детей. Главная база академии располагается в Измайлово, где и происходит строительство манежа. Там занимается порядка 180 детей. Возраст: с 2013 по 2020 год рождения.