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Главный тренер «Спартака» Карседо оценил форму новичка команды Парады

Главный тренер «Спартака» Карседо оценил форму новичка команды Парады
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил форму защитника и новичка команды Виктора Парады перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парада присоединился буквально несколько дней назад. Он находится в хорошей форме. Жедсон — профессионал. Здесь нет сомнений. Уверен, он проведёт хороший матч», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за испанский «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.

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