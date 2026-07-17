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Главный тренер «Спартака» Карседо считает, что уровень чемпионата России вырос

Главный тренер «Спартака» Карседо считает, что уровень чемпионата России вырос
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо считает, что уровень чемпионата России по футболу вырос по сравнению с 2012 годом, когда специалист входил в тренерский штаб красно-белых, который в тот момент возглавлял Унаи Эмери.

«Думаю, что уровень стал лучше. Чемпионат и в целом. Да, есть политическая ситуация, которая, надеюсь, уйдёт. 14 лет назад тоже было хорошо. Однако сейчас стало лучше. Надеюсь, в этом сезоне будем биться за высокие места», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» 5 января 2026 года. В минувшем сезоне команда выиграла Кубок России и финишировала четвёртой в чемпионате.

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