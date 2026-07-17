«В «Спартаке» всё есть». Карседо ответил на вопрос о бытовых проблемах

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом» ответил на вопрос о бытовых проблемах. Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Есть ли бытовые моменты, которые влияют на вас?

— Проблем такого свойства нет вообще. В «Спартаке» всё есть. Ничего не отвлекает от нашей работы. Завтра предстоит игра за титул. Мы постараемся этой возможностью воспользоваться, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.