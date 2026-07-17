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«В «Спартаке» всё есть». Карседо ответил на вопрос о бытовых проблемах

«В «Спартаке» всё есть». Карседо ответил на вопрос о бытовых проблемах
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом» ответил на вопрос о бытовых проблемах. Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Есть ли бытовые моменты, которые влияют на вас?
— Проблем такого свойства нет вообще. В «Спартаке» всё есть. Ничего не отвлекает от нашей работы. Завтра предстоит игра за титул. Мы постараемся этой возможностью воспользоваться, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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