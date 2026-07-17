Более 250 болельщиков посетили встречу с амбассадором Red Finch 0.0 Матвеем Сафоновым

15 июля в магазине «Магнит» на Мукомольном проезде состоялась автограф-сессия с двукратным победителем Лиги чемпионов Матвеем Сафоновым. Организованную российским премиальным лагером Red Finch 0.0 встречу посетили более 250 человек.

Во время мероприятия болельщики могли пообщаться с голкипером, сделать совместное фото. Каждый участник встречи получил банку безалкогольного Red Finch 0.0 и памятную карточку с автографом Матвея. А победитель специального конкурса Red Finch 0.0 лично посоревновался с Сафоновым прямо в торговом зале, стараясь попасть мячом по мишеням в виде банок.

«Встречи с болельщиками всегда дают особенные эмоции. Было приятно увидеть столько людей, которые любят футбол, поддерживают игроков и интересуются всем, что происходит вокруг игры. Спасибо каждому, кто пришёл. Надеюсь, что у гостей останутся хорошие воспоминания и яркие фотографии с этого дня», — поделился эмоциями Сафонов.

Этим летом Red Finch 0.0 и титулованный вратарь объявили о сотрудничестве. С участием нового амбассадора компания реализует медиапроекты и активности для любителей футбола.