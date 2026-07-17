Главный тренер «Спартака» Карседо: все игроки готовы к матчу с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все готовы. Каждый из футболистов ждёт завтрашний игры. У каждого есть желание завоевать этот трофей. Надеюсь, нам удастся провести хорошую игру, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.).