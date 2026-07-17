Тренер «Спартака» Карседо: финал ЧМ отвлекать не будет, в голове только «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что предстоящий финал чемпионата мира не отвлечёт его команду от матча с «Зенитом» за Olimpbet Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Отвлекать точно не будет. У нас в голове только «Зенит». После нашего матча будет финал, где я буду болеть за нашу страну. Они этого заслуживают», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карседо — испанский тренер. Сборная Испании вышла в первый финал чемпионата мира с победного 2010 года. Матч с Аргентиной состоится 19 июля и начнётся в 22:00 мск. Игра за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде пройдёт 18 июля и начнётся в 19:30 мск.