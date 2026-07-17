Тренер «Спартака» Карседо: финал ЧМ отвлекать не будет, в голове только «Зенит»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что предстоящий финал чемпионата мира не отвлечёт его команду от матча с «Зенитом» за Olimpbet Суперкубок России.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Отвлекать точно не будет. У нас в голове только «Зенит». После нашего матча будет финал, где я буду болеть за нашу страну. Они этого заслуживают», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Карседо — испанский тренер. Сборная Испании вышла в первый финал чемпионата мира с победного 2010 года. Матч с Аргентиной состоится 19 июля и начнётся в 22:00 мск. Игра за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде пройдёт 18 июля и начнётся в 19:30 мск.
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