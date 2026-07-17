Главный тренер «Спартака» Карседо рассказал, как прошла встреча с судьями

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом» рассказал, как прошла встреча с представителями судейского корпуса.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«По поводу встречи с арбитрами [хочу сказать], она прошла хорошо. Мы обсудили нововведения. У арбитров сложная работа. В отличие от команд, у них нет армии болельщиков, которая их поддерживает. Нам нужно им помогать. Там и правда много нововведений. Арбитры подготовятся и будут на высоте, как и команды», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2026/2027 правила РПЛ изменятся в соответствии с нововведениями ФИФА. По ним заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.