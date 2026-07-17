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Главный тренер «Спартака» Карседо: нам повезло находиться с такой армией болельщиков

Главный тренер «Спартака» Карседо: нам повезло находиться с такой армией болельщиков
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о болельщиках команды перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам повезло находиться в такой команде с такой армией болельщиков. На множестве стадионов мы это ощущаем. На поле выходят играть 11 на 11, но в сложные моменты ощущаем поддержку. Надеюсь, что завтра сможем отпраздновать победу с нашими болельщиками», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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