Главный тренер «Спартака» Карседо рассказал о взаимоотношениях с Эмери

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо признался, что поддерживает хорошие отношения с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Мы часто с ним общаемся, это было часто в прошлом сезоне. Постоянно в контакте. И у нас хорошие отношения», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карседо входил в тренерский штаб «Спартака» при Эмери в 2012 году. 5 января 2026 года испанец сам возглавил московский клуб, подписав контракт до лета 2028-го. До «Спартака» три года Карседо тренировал кипрский клуб «Пафос».

Завтра, 18 июля, «Спартак» откроет официальную часть сезона-2026/2027 матчем на OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом».