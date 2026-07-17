Соболев объяснил, почему матч за Суперкубок не стоило проводить в «Лужниках»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о месте проведении матча Olimpbet Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
«Если играть в «Лужниках», в Москве, «Спартак» получит небольшое преимущество — как получил бы «Зенит», играя в Петербурге. Поэтому Нижний Новгород — нормальный вариант», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, матч Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.) прошёл в «Лужниках».