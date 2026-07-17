15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев объяснил, почему матч за Суперкубок не стоило проводить в «Лужниках»

Соболев объяснил, почему матч за Суперкубок не стоило проводить в «Лужниках»
Комментарии

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о месте проведении матча Olimpbet Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если играть в «Лужниках», в Москве, «Спартак» получит небольшое преимущество — как получил бы «Зенит», играя в Петербурге. Поэтому Нижний Новгород — нормальный вариант», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, матч Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.) прошёл в «Лужниках».

Материалы по теме
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android