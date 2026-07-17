Соболев объяснил, почему матч за Суперкубок не стоило проводить в «Лужниках»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о месте проведении матча Olimpbet Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Если играть в «Лужниках», в Москве, «Спартак» получит небольшое преимущество — как получил бы «Зенит», играя в Петербурге. Поэтому Нижний Новгород — нормальный вариант», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, матч Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.) прошёл в «Лужниках».