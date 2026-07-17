Капитан «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн: наша цель — вернуться в Премьер-лигу

Полузащитник и капитан «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн заявил о намерении остаться в команде и помочь ей вернуться в английскую Премьер-лигу.

«Каковы мои планы на предстоящий сезон? Думаю, вся наша команда, взглянув на предстоящие 46 матчей Чемпионшипа, чётко понимает, что наша цель — попасть в топ-2, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Возвращение в АПЛ, где нам и место, станет огромным достижением для клуба, поэтому наша мечта — это повышение в классе.

Хочу, чтобы клуб двигался к тому ориентиру, к которому мы вполне способны подойти. Это не произойдёт, лишь потому что мы думаем, что это возможно. Нам придётся заслужить право на это, работать над этим, устанавливать новые стандарты каждый день, и тогда, надеюсь, через год мы будем сидеть здесь и праздновать возвращение в Премьер-лигу», — приводит слова Боуэна официальный сайт лондонского клуба.

Боуэн выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2020 года. В прошедшем клубном сезоне футболист забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.