Олусегун переходит в «Ростов» — источник

«Ростов» подписал трёхлетний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олусегуном. Об этом сообщает издание «РБ Спорт» в телеграм-канале.

Предыдущий сезон футболист провёл в «Нижнем Новгороде», где выступал на правах аренды. Олусегун принял участие в 26 матчах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Права на его трансфер принадлежали «Краснодару», куда нападающий перешёл в 2022 году.

Ранее к «Ростову» присоединились экс-футболист ЦСКА Максим Мухин, бывший вратарь «быков» Даниил Голиков, бразильский защитник Игор Ногейра и воспитанник академии «Зенита» Ярослав Михайлов.

Сезон-2026/2027 в российском футболе стартует матчем за Суперкубок России, который состоится завтра, 17 июля. 1-й тур чемпионата пройдёт с 24 по 26 июля. Финальные матчи запланированы на 29 мая 2027 года.