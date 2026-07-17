15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв попрощался с футболистами «Локо» перед переходом в «Краснодар»

Дмитрий Воробьёв попрощался с футболистами «Локо» перед переходом в «Краснодар»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв попрощался с партнёрами по московскому клубу и отправился на медосмотр перед переходом в «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ также связывали форвард с санкт-петербургским «Зенитом» и московскими ЦСКА и «Спартаком».

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Решение Олисе, интерес к Головину из РПЛ, финал саги по Воробьёву. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android