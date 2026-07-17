Дмитрий Воробьёв попрощался с футболистами «Локо» перед переходом в «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв попрощался с партнёрами по московскому клубу и отправился на медосмотр перед переходом в «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ также связывали форвард с санкт-петербургским «Зенитом» и московскими ЦСКА и «Спартаком».

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.