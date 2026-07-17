Александр Соболев вспомнил самый тяжёлый момент в карьере

Нападающий «Зенита» и бывший игрок «Спартака» Александр Соболев рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере.

— Игра за «Спартак» после маминой смерти — самый тяжёлый момент в карьере?

— Наверное, да. Но, как бы тяжело ни было, я не хотел слишком долго скорбеть. Наоборот, рвался побыстрее вернуться на поле, к тренировкам. Всё-таки футбол лечит, помогает. Вернувшись из Барнаула, подошёл к Тедеско: «Понимаю, что я пять дней не тренировался, но через два дня игра, ты должен меня на неё поставить». И Доменико поставил, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Мама Александра Соболева ушла из жизни в августе 2020 года. В первом матче после похорон форвард отличился во встрече с «Сочи» и посвятил гол матери.