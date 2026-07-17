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Гришин: мне запомнится сборная Норвегии, за неё было приятно болеть

Гришин: мне запомнится сборная Норвегии, за неё было приятно болеть
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Российский экс-футболист Александр Гришин признался, что сборная Норвегии впечатлила его в наибольшей степени среди всех участников чемпионата мира — 2026. Эта команда дошла до 1/4 финала турнира.

«Все всегда запоминают победителя чемпионата мира, но мне запомнится сборная Норвегии. Во‑первых, это классный коллектив с классным нападающим Холандом и другими ребятами.

Это история, где вокруг одной команды объединилась целая нация, и их идея с подражанием гребле на лодке дорогого стоит. Фанаты обозначали, что они в одной лодке с командой и не перестают поддерживать её. Очень интересная сборная Норвегии, за неё было приятно болеть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

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