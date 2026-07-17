Джон Дуран переходит в «Бенфику» — Романо

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран присоединится к «Бенфике» на правах аренды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение включает опцию выкупа, которая не является обязательной. Дуран отклонил предложения от двух клубов, выступающих в Лиге чемпионов, поскольку предпочёл возможность играть под руководством главного тренера португальцев Марку Силвы.

Зарплату футболисту будут выплачивать «Аль-Наср», которому принадлежат права на колумбийца, и «Бенфика». Медицинское обследование запланировано на эти выходные.

Вторую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в санкт-петербургском «Зените». За сине-бело-голубых Дуран сыграл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один мяч.