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Мамаев — о финале ЧМ между Испанией и Аргентиной: лучше вывеску вряд ли можно представить

Мамаев — о финале ЧМ между Испанией и Аргентиной: лучше вывеску вряд ли можно представить
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале чемпионата мира некого выделять. Мне будет просто интересно посмотреть. Лучше вывеску вряд ли можно было представить. Думаю, начиная с прошлого чемпионата мира Аргентина приучила всех болельщиков, что нельзя думать об их поражении даже в моменты, когда они проигрывают. Для болельщиков очень круто, что есть такая команда, которая вызывает такое количество эмоций», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

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