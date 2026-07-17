Мамаев — о финале ЧМ между Испанией и Аргентиной: лучше вывеску вряд ли можно представить

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«В финале чемпионата мира некого выделять. Мне будет просто интересно посмотреть. Лучше вывеску вряд ли можно было представить. Думаю, начиная с прошлого чемпионата мира Аргентина приучила всех болельщиков, что нельзя думать об их поражении даже в моменты, когда они проигрывают. Для болельщиков очень круто, что есть такая команда, которая вызывает такое количество эмоций», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.