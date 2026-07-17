Салах снизил требования по зарплате ради перехода в «Бешикташ»

Нападающий Мохамед Салах, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Бешикташ». Изначально египтянин запрашивал € 15 млн в год, но в ходе переговоров снизил ожидания, чтобы сделка состоялась, сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу.

По данным источника, турецкий клуб уже сделал первое официальное предложение. Агент 34‑летнего форварда прибыл в Стамбул для дальнейшего обсуждения деталей контракта. Салах провёл девять сезонов в «Ливерпуле», выиграв с командой Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне он провёл 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.