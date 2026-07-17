15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гений Месси, Мбаппе без трофея — обсуждаем полуфиналы | ЧемпМира#8

Гений Месси, Мбаппе без трофея — обсуждаем полуфиналы | ЧемпМира#8
Комментарии

Неожиданный финал чемпионата мира. Мбаппе и компания ничего не создала против порядка испанцев, а Месси за 5 минут вытащил матч против Англии и сыграет во втором финале чемпионата мира подряд. Сегодня обсуждаем матчи полуфиналов, драматические сюжеты и новые нарушения ФИФА, запланированные на финал.

В студии руководитель видеопродакшна «Чемпионата» Владислав Гурджи, комментатор Okko Владислав Прусов и защитник ФК «Спартак» Кострома Кирилл Маляров.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android