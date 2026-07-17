Гений Месси, Мбаппе без трофея — обсуждаем полуфиналы | ЧемпМира#8

Неожиданный финал чемпионата мира. Мбаппе и компания ничего не создала против порядка испанцев, а Месси за 5 минут вытащил матч против Англии и сыграет во втором финале чемпионата мира подряд. Сегодня обсуждаем матчи полуфиналов, драматические сюжеты и новые нарушения ФИФА, запланированные на финал.

В студии руководитель видеопродакшна «Чемпионата» Владислав Гурджи, комментатор Okko Владислав Прусов и защитник ФК «Спартак» Кострома Кирилл Маляров.