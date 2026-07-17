«Не хочу, чтобы это произошло». Саа — о возможном переходе Баркола в «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа выразил надежду, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола этим летом не перейдёт в «Ливерпуль».

«Брэдли Баркола в «Ливерпуле»? Не хочу, чтобы это произошло, потому что он стал бы очень большой силой в английском футболе. Баркола действительно способен доставить немало проблем соперникам, потому что он очень умный и энергичный.

Брэдли хорошо владеет мячом и взаимодействует с командой. У него это получалось и с Килианом Мбаппе. На чемпионате мира, даже выходя на замену, он был очень полезен. Баркола не проявляет никакого страха. У этого футболиста огромное будущее. Люди сомневались в нём, когда он ушёл из «Лиона» в «ПСЖ», где полно звёзд, но он выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

Баркола стал бы отличным приобретением для «Ливерпуля» в эпоху после Мохамеда Салаха, но я не хочу, чтобы он играл в неправильной красной футболке», — приводит слова Саа Tribal Football.