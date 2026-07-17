15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это будет великий финал ЧМ». Тедеев — о матче Испания — Аргентина

«Это будет великий финал ЧМ». Тедеев — о матче Испания — Аргентина
Комментарии

Российский тренер Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет великий финал чемпионата мира. Встретятся две лучшие команды, которые на протяжении всего турнира это доказывали. Всё по делу. Будет интересно понаблюдать за противостоянием Месси и Кукурельи, если Лионель окажется на правом фланге, как это было в матче с Англией. Марк — один из сильнейших защитников, что я видел в современном футболе за последнее время», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ФИФА объявила судью на финал, звезда Франции играла на ЧМ с переломом. LIVE дня
Live
ФИФА объявила судью на финал, звезда Франции играла на ЧМ с переломом. LIVE дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android