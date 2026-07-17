«Это будет великий финал ЧМ». Тедеев — о матче Испания — Аргентина

Российский тренер Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«Это будет великий финал чемпионата мира. Встретятся две лучшие команды, которые на протяжении всего турнира это доказывали. Всё по делу. Будет интересно понаблюдать за противостоянием Месси и Кукурельи, если Лионель окажется на правом фланге, как это было в матче с Англией. Марк — один из сильнейших защитников, что я видел в современном футболе за последнее время», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.