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Заур Тедеев: Ямалю очень далеко до Месси — это большой пример для подрастающего поколения

Заур Тедеев: Ямалю очень далеко до Месси — это большой пример для подрастающего поколения
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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев сравнил полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля и звёздного нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Ямалю до Месси очень-очень далеко пока. Но я надеюсь и рассчитываю, что Ламин хотя бы немного приблизится к таланту Лионеля в будущем. Хотя, честно говоря, не уверен в этом.

Большое счастье и великая гордость наблюдать за таким футболистом, как Лионель Месси. Я поражён его подготовленностью к чемпионату мира — это большой пример для подрастающего поколения. Все говорят, что он не бегает, а ходит. Но надо посмотреть на ускорительную работу на коротких расстояниях, которую он проделывает. Она предполагает силовые способности и мышечные данные. Вы видели, как он включается? Прежде всего на это нужно обращать внимание», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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