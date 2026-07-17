Игорь Акинфеев: в финале чемпионата мира буду болеть за красивые сейвы голкиперов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в телеграм-канале рассказал, на что в первую очередь будет обращать внимание в финальном матче чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в своё время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — сказано в публикации Акинфеева.