15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев: в финале чемпионата мира буду болеть за красивые сейвы голкиперов

Игорь Акинфеев: в финале чемпионата мира буду болеть за красивые сейвы голкиперов
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в телеграм-канале рассказал, на что в первую очередь будет обращать внимание в финальном матче чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в своё время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — сказано в публикации Акинфеева.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания — Аргентина: эмоции и характер против красивой игры
Испания — Аргентина: эмоции и характер против красивой игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android