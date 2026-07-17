15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев рассказал, как изменилась его роль в «Зените» по сравнению со «Спартаком»

Соболев рассказал, как изменилась его роль в «Зените» по сравнению со «Спартаком»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как изменилась его роль в санкт-петербургской команде по сравнению со «Спартаком».

— Верно ли наблюдение, что в «Зените» у тебя сузился функционал — от игрока нескольких атакующих позиций до ярко выраженного «столба»?
— В какой-то степени — да. У каждого тренера свои требования. При Тедеско я в «Спартаке» выполнял примерно те же функции, что и сейчас в «Зените». При Абаскале чуть по-другому было. Что от меня требуют, то и делаю. Сейчас я — «столб», но подо мной такие ребята, что разыгрывать мяч мне и не нужно. Вендел, Педро, Глушенков без меня с этим разберутся. Моё дело — бороться и завершать, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Эксклюзив
«От «Спартака» обидно было такое получить». Соболев, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android