Соболев рассказал, как изменилась его роль в «Зените» по сравнению со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как изменилась его роль в санкт-петербургской команде по сравнению со «Спартаком».

— Верно ли наблюдение, что в «Зените» у тебя сузился функционал — от игрока нескольких атакующих позиций до ярко выраженного «столба»?

— В какой-то степени — да. У каждого тренера свои требования. При Тедеско я в «Спартаке» выполнял примерно те же функции, что и сейчас в «Зените». При Абаскале чуть по-другому было. Что от меня требуют, то и делаю. Сейчас я — «столб», но подо мной такие ребята, что разыгрывать мяч мне и не нужно. Вендел, Педро, Глушенков без меня с этим разберутся. Моё дело — бороться и завершать, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.