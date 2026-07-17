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ФИФА вручит чемпионам мира 30 золотых колец с бриллиантами, остальные продадут болельщикам

ФИФА вручит чемпионам мира 30 золотых колец с бриллиантами, остальные продадут болельщикам
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Победитель финала чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина получит от ФИФА чемпионские перстни, выполненные в традиции Супербоула. Всего изготовлено 2026 колец, из которых 30 предназначены для игроков и тренерского штаба, а остальные 1996 поступят в свободную продажу как официальный лицензионный продукт.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: FIFA

Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами, на каждом выгравирован кубок турнира. Дизайн будет дополнительно адаптирован под страну-победителя.

Капитан и главный тренер получат временные версии колец сразу после финального свистка, а остальные будут изготовлены и вручены позднее с индивидуальной подгонкой под каждого игрока.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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