ФИФА вручит чемпионам мира 30 золотых колец с бриллиантами, остальные продадут болельщикам

Победитель финала чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина получит от ФИФА чемпионские перстни, выполненные в традиции Супербоула. Всего изготовлено 2026 колец, из которых 30 предназначены для игроков и тренерского штаба, а остальные 1996 поступят в свободную продажу как официальный лицензионный продукт.

Фото: FIFA

Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами, на каждом выгравирован кубок турнира. Дизайн будет дополнительно адаптирован под страну-победителя.

Капитан и главный тренер получат временные версии колец сразу после финального свистка, а остальные будут изготовлены и вручены позднее с индивидуальной подгонкой под каждого игрока.