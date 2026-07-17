Антуан Гризманн дал комментарий о предстоящем финале чемпионата мира — 2026

Бывший игрок мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, пополнивший состав «Орландо Сити», высказался о предстоящем финале чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«У меня более трёх бывших товарищей по клубам в сборной Испании. Желаю им всего наилучшего, но не отправляю сообщения из суеверия. На следующий день после их победы над сборной Франции [в 1/2 финала турнира] я разговаривал с Маркосом Льоренте: он был вне себя от радости, думаю, что вся Испания тоже. Хочу, чтобы они насладились этим моментом, потому что это нечто уникальное, такое может больше не повториться», — приводит слова Гризманна Flashscore.