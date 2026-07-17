«Это разозлило меня ещё сильнее». Соболев высказался о конкуренции с Дураном

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции с колумбийским форвардом Джоном Дураном, который играл за петербуржцев в весенней части сезона на правах аренды.

— «Зениту» нужно было взять Дурана, чтобы ты разбушевался?

— Наверное. Вы-то Дурана видели только на поле, когда он играл, а я его видел ещё и на сборах.

— И как он там выглядел?

— Примерно так же, как и в матчах (улыбается). Естественно, мне было немножко обидно, когда два первых матча года он начинал в старте, а я — в запасе. Это разозлило меня ещё сильнее, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Соболев забил 13 голов в сезоне-2025/2026, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга. Дуран отличился два раза.