27-летний Кукурелья: завершу карьеру в сборной, если Испания выиграет ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о карьерных планах после окончания чемпионата мира — 2026.

«Если Испания выиграет чемпионат мира, на следующий день позвоню Луису де ла Фуэнте (главному тренеру сборной Испании. — Прим. «Чемпионата») и завершу карьеру в национальной команде. После побед на чемпионате Европы [в 2024 году] и чемпионате мира желать большего уже невозможно», — cказал футболист в выпуске Movistar Plus Deportes.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.