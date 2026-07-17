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27-летний Кукурелья: завершу карьеру в сборной, если Испания выиграет ЧМ-2026

27-летний Кукурелья: завершу карьеру в сборной, если Испания выиграет ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о карьерных планах после окончания чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Испания выиграет чемпионат мира, на следующий день позвоню Луису де ла Фуэнте (главному тренеру сборной Испании. — Прим. «Чемпионата») и завершу карьеру в национальной команде. После побед на чемпионате Европы [в 2024 году] и чемпионате мира желать большего уже невозможно», — cказал футболист в выпуске Movistar Plus Deportes.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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