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Гризманн высказался о противостоянии с «Интер Майами», за который играет Месси

Гризманн высказался о противостоянии с «Интер Майами», за который играет Месси
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Бывший игрок мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, пополнивший состав «Орландо Сити», поделился мнением о принципиальности противостояния с «Интер Майами». Оба клуба базируются в штате Флорида.

«Честно говоря, я в восторге от возможности играть в этой лиге. Посмотрел так много матчей, возможность познакомиться с каждым стадионом, каждым городом и всеми болельщиками станет для меня чем-то особенным. Конечно, мне говорили, что дерби с «Интер Майами» — это важное событие, но думаю не только об этом матче. Хочу прочувствовать всю МЛС как большое приключение и надеюсь забить гол на каждом стадионе лиги», — приводит слова Гризманна Flashscore.

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