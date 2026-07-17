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«Краснодар» объявил об уходе Олусегуна в «Ростов»

«Краснодар» объявил об уходе Олусегуна в «Ростов»
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«Ростов» оформил трансфер нигерийского нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Ростов»

Футболист перешёл в «Краснодар» в 2022 году. За время, проведённое в клубе, Олусегун принял участие в 101 матче, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Также он является автором самого быстрого гола в истории Российской Премьер-Лиги: в октябре 2022-го забил «Ростову» на девятой секунде матча.

Предыдущий сезон футболист провёл в «Нижнем Новгороде», где выступал на правах аренды. Олусегун принял участие в 26 матчах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Сезон-2026/2027 в российском футболе стартует матчем за Суперкубок России, который состоится завтра, 18 июля. 1-й тур чемпионата пройдёт с 24 по 26 июля. Финальные матчи запланированы на 29 мая 2027 года.

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