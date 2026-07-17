Заур Тедеев: общался с Дзюбой — он в ожидании

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о разговоре с экс-нападающим команды Артёмом Дзюбой. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

«Общался с Дзюбой буквально сегодня — он в ожидании. Наконец-то настал тот момент, когда я могу разговаривать с ним, как с хорошим другом. Советую, чтобы он в большей степени прислушался к самому себе и выбрал подходящий для него футбольный клуб в будущем. Дай бог, чтобы этот выбор у него был. Какие-то конкретные варианты и отдельные команды мы с ним не обсуждали. Говорили в целом, как ему будет лучше. Артём — большая легенда для нашего футбола. За два сезона в «Акроне» он показал и доказал всем, что способен играть на самом высоком уровне. Но, к сожалению, сейчас всё зависит не только от него, а от трансферных задач и внутреннего микроклимата команд. Сложно сказать, какая команда пойдёт, чтобы его взять. Но та, которая сделает выбор в пользу Дзюбы, точно угадает. Угадает и весь тренерский штаб, потому что Артём — человек, который способен и тренеров сделать сильнее», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.