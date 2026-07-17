Игрок «Зенита» Дивеев: для меня «Спартак» как был, так и остался принципиальным соперником

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о принципиальности противостояния со «Спартаком». Сине-бело-голубые встретятся с красно-белыми в матче за OLIMPBET Суперкубок России, игра пройдёт 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для меня «Спартак» как был, так и остался принципиальным соперником. «Спартак» — команда, против которой всегда надо биться. Настрой будет боевой», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.