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Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил, что в финале чемпионата мира по футболу поддержит сборную Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все команды, за которые я болел, вылетели. Буду болеть за испанцев. Их футбол очень понравился. Они контролируют мяч. Единственные, кто пропустили один гол», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля и начнётся в 22:00 мск. Аргентина может стать четырёхкратным чемпионом мира, Испания — двукратным. Матч пройдёт на 82-тысячном стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Для «Зенита» сезон начнётся завтра, 18 июля, матчем за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде со «Спартаком».

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