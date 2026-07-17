Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил, что в финале чемпионата мира по футболу поддержит сборную Испании.

«Все команды, за которые я болел, вылетели. Буду болеть за испанцев. Их футбол очень понравился. Они контролируют мяч. Единственные, кто пропустили один гол», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля и начнётся в 22:00 мск. Аргентина может стать четырёхкратным чемпионом мира, Испания — двукратным. Матч пройдёт на 82-тысячном стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Для «Зенита» сезон начнётся завтра, 18 июля, матчем за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде со «Спартаком».