Тренер «Зенита» Семак сообщил, что все новички команды готовы к игре со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком» высказался о состоянии новичков команды. Ранее в клуб перешли защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Новички готовы сыграть. У нас остались те, кто не попали в заявку на игру. Ду Кейрос, Шилов, Бардачёв и Васильев. Луис Энрике и Дуглас Сантос готовятся вылетать в Санкт-Петербург», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча за Суперкубок состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.