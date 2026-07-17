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Тренер «Зенита» Семак сообщил, что все новички команды готовы к игре со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак сообщил, что все новички команды готовы к игре со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком» высказался о состоянии новичков команды. Ранее в клуб перешли защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новички готовы сыграть. У нас остались те, кто не попали в заявку на игру. Ду Кейрос, Шилов, Бардачёв и Васильев. Луис Энрике и Дуглас Сантос готовятся вылетать в Санкт-Петербург», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча за Суперкубок состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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