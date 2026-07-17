Тренер «Зенита» Семак сообщил, что все новички команды готовы к игре со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком» высказался о состоянии новичков команды. Ранее в клуб перешли защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто.
«Новички готовы сыграть. У нас остались те, кто не попали в заявку на игру. Ду Кейрос, Шилов, Бардачёв и Васильев. Луис Энрике и Дуглас Сантос готовятся вылетать в Санкт-Петербург», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча за Суперкубок состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.