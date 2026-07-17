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Перерыв в финале ЧМ-2026 продлится 17 минут — Marca

Перерыв в финале ЧМ-2026 продлится 17 минут — Marca
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Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира — 2026 Испания — Аргентина продлится 17 минут. Об этом сообщает издание Marca.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут только 11 минут, что «значительно меньше, чем предполагалось ранее». Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Кроме того, в оставшиеся шесть минут проведут полив поля. Этот вопрос, как сообщается, «беспокоил сборную Испании перед финалом»: в ходе предыдущих матчей на стадионе MetLife газон выглядел слишком сухим, из-за чего покрытие казалось медленнее, чем обычно.

Паузы на «водопой» останутся без изменений.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля, в нём встретятся национальные команды Испании и Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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