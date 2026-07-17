«Наверное, много времени после тренировок». Дивеев — о шуточных видео Мостового

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался на тему возросшей активности полузащитника Андрея Мостового в социальных сетях.

«Я видел в социальной сети видео. Ему это нравится. Наверное, много времени после тренировок. Подкалываем его в команде. Если ему нравится и приносит удовольствие — то почему бы нет», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Мостовой является воспитанником ЦСКА, находился в академии «Локомотива», играл за вторую команду «Зенита». С 2020 года играет за первый состав клуба из Санкт-Петербурга, с которым выиграл пять чемпионатов, пять Суперкубков и один Кубок России.