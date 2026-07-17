15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наверное, много времени после тренировок». Дивеев — о шуточных видео Мостового

«Наверное, много времени после тренировок». Дивеев — о шуточных видео Мостового
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался на тему возросшей активности полузащитника Андрея Мостового в социальных сетях.

«Я видел в социальной сети видео. Ему это нравится. Наверное, много времени после тренировок. Подкалываем его в команде. Если ему нравится и приносит удовольствие — то почему бы нет», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Мостовой является воспитанником ЦСКА, находился в академии «Локомотива», играл за вторую команду «Зенита». С 2020 года играет за первый состав клуба из Санкт-Петербурга, с которым выиграл пять чемпионатов, пять Суперкубков и один Кубок России.

Материалы по теме
Игорь Дивеев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android