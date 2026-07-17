Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пенальти — это лотерея. Можно готовиться сколько угодно. Мы готовимся к игре. «Спартак» демонстрирует содержательный футбол. Хорошие стандартные положения. Состав подобран хорошо. Команды результативные, но последние матчи складываются напряжённо. Матч будет смотрибельным для болельщиков.

Много видели, что они разыгрывали стандарты. Если происходит фол, они сразу ставят и начинают быстрой передачей. Команда готовилась на сборах, наверное, готовят сюрпризы. И мы, и они будут готовить к игре что-то. В игре будем понимать, как действовать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.