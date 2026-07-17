15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем OLIMPBET Суперкубка России — 2026 с московским «Спартаком». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пенальти — это лотерея. Можно готовиться сколько угодно. Мы готовимся к игре. «Спартак» демонстрирует содержательный футбол. Хорошие стандартные положения. Состав подобран хорошо. Команды результативные, но последние матчи складываются напряжённо. Матч будет смотрибельным для болельщиков.

Много видели, что они разыгрывали стандарты. Если происходит фол, они сразу ставят и начинают быстрой передачей. Команда готовилась на сборах, наверное, готовят сюрпризы. И мы, и они будут готовить к игре что-то. В игре будем понимать, как действовать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android