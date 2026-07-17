Игорь Дивеев рассказал, какие защитники ему нравятся

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев ответил, кто из коллег по амплуа его вдохновляет в профессиональном плане.

«Мне нравятся Маркиньос, Салиба, Юпамекано, но в последней игре он не очень сыграл», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Дивеев перешёл в «Зенит» прошлой зимой из ПФК ЦСКА. Петербуржцы обменяли Игоря на аргентинского форварда Лусиано Гонду, который отправился в Москву. За весеннюю часть сезона Дивеев провёл в «Зените» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги.