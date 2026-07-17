Сергей Семак оценил выступление Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление бразильцев санкт-петербургского клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира по футболу 2026 года. Ранее их сборная уступила Норвегии (1:2) в 1/8 финала турнира.

«Рады за Дугласа. Это профессиональная мечта всей его жизни. Все мы понимаем, как сложно попасть в сборную Бразилии. Был только Халк, который туда вызывался. Стать основным игроком Бразилии — это удаётся не каждому. Немножко расстроились из-за Луиса Энрике. Он универсальный игрок, мог бы помочь. Хотелось бы его видеть [на поле] чаще. Но главный тренер сборной решает, кто выходит и когда. Может быть, осталось неудовлетворённость, что сборная Бразилии не прошла дальше. Они вернутся и будут помогать команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дуглас Сантос провёл пять матчей за сборную Бразилии на ЧМ-2026, Луис Энрике появился на поле всего один раз.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.